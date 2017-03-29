ألقت مؤسسات التأمين القبض على مجند بالإدارة السنةة لقوات تأمين القاهرة بعد الاشتباه فيه أثناء تواجده بجوار إحدى المدارس، وبالكشف عليه تبين أنهم متهم فى قضيتين.

البداية بورود بلاغ من أنصارى عبد الحميد 57 سنة مدير المدرسة ومقيم ناحية العركى دائرة مركز أبو تشت بالاشتباه فى تواجد أحد الاشخاص وارتيابه منه بجوار سور المدرسة، وبالانتاصدر والفحص أمكن ضبطه، وتبين أنه يدعى “ط.ج” 24 سنة مجند بالإدارة السنةة لقوات تأمين القاهرة إجازة من 25 مارس إلى 2 إبريل ومقيم بمنطقة الساحل مركز نجع حمادى.

وبسؤاله عن تواجده بذات الناحية اقر بحضوره لشراء بعض احتياجاته، وبالكشف على المذكور تبين أنه محكوم عليه فى عدة قضايا متصنف ة ما بين سرقه وضرب، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين