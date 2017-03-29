تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط 7 موظفين آخرين علي ذمة القضية 1166 إدارى منشأة القناطر، بكل من وزارتى الآثار والزراعة لحصولهم على رشاوى من واضعي اليد لتمكينهم من الاستيلاء على قطعة الأرض وهم مدير منطقة اثار امبابة (رئيس اللجنه المشكله لمعاينة الارض الشوفة لإشراف وزارة الآثار والمملوكه للاصلاح الزراعى ) ، ورئيس قسم السجلات بالإدارة السنةة لاملاك الدولة الخاصة الشوفة لوزارة الزراعة ، 2 من اعضاء اللجنه (مدير أملاك منطقة آثار إمبابة ، ومفتشة آثار بإدارة القاهرة والجيزة ) ، ومسئول تأمين منطقة آثار امبابه ، ومدير الشئون الادارية بالمنطقة ، ووسيط قطاع خاص.

ايماء لسابقة ضبط هيئة الرقابة الإدارية مفتش آثار إمبابة لتلقيه رشاوى وآخرين من بعض واضعي اليد لتمكينهم من الاستيلاء على مساحة 61 فدان قيمتها 280 مليون جنيه خاضعة لإشراف وزارة الاثار خلال الشهر الجارى، وبناءا على تحقيقات النيابة السنةة فى القضية 2017/1166 إدارى منشأة القناطر.

وباشرت النيابة السنةة تحقيقاتها وأمرت بحبس المتهمين الجدد 4 احتياطيا وتجديد الحبس 15 يوما للسابقين.

المصدر : مصر ناين