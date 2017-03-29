يعكف مجلس إدارة نادى الزمالك، على إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمبنى الاجتماعى الجديد خلال الأيام القليلة القادمة قبل زيارةالباشمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمقر القلعة البيضاء يوم 7 إبريل المقبل لافتتاح المنشآت الجديدة بالنادى.

وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك افتتاح المنشآت الجديدة بالقلعة البيضاء يوم 7 إبريل المقبل بحضورالباشمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

ويقوم مجلس الزمالك حاليا بوضع الرتوش الأخيرة على المبنى الاجتماعى الجديد بخلاف أعداد من حمامات السباحة الجديدة التى تم انشائها و أيضا الفندق الخاص بفريق الكرة داخل النادى لتكون كافة الإنشاءات جاهزة قبل زيارة رئيس الوزراء.

المصدر : مصر ناين