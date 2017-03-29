الزمالك ينهى تجهيز المنشآت الجديدة قبل زيارة رئيس الوزراء إبريل
يعكف مجلس إدارة نادى الزمالك، على إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمبنى الاجتماعى الجديد خلال الأيام القليلة القادمة قبل زيارةالباشمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمقر القلعة البيضاء يوم 7 إبريل المقبل لافتتاح المنشآت الجديدة بالنادى.
وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك افتتاح المنشآت الجديدة بالقلعة البيضاء يوم 7 إبريل المقبل بحضورالباشمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
ويقوم مجلس الزمالك حاليا بوضع الرتوش الأخيرة على المبنى الاجتماعى الجديد بخلاف أعداد من حمامات السباحة الجديدة التى تم انشائها و أيضا الفندق الخاص بفريق الكرة داخل النادى لتكون كافة الإنشاءات جاهزة قبل زيارة رئيس الوزراء.
المصدر : مصر ناين
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