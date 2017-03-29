شنت مديرية تأمين المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية، أسفرت الحملة عن تحرير 1301 مخالفة متصنف ة، عبارة عن ضبط 5 توك توك، 80 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و137 مخالفة انتظار خاطئ، كما تم ضبط 52 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة إلى 935 حالة تحدث فى المحمول، 133 حالة تصالح فورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترأس الحملة اللواء أسامة خربوش مدير إدارة المرور بالمحافظة، والرائد مسعد الهلباوى مدير وحدة المرور بالسادات تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير التأمين.

كما أسفرت الحملة عن فحص 10 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

المصدر : مصر ناين