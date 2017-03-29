قضت محكمة جنح السنبلاوين بالدقهلية بالحبس سنة على ثلاثة من مسئولى التأمين بإدارة السنبلاوين التعليمية، لقيامهم بالاعتداء على موجه مادة بالضرب والسب والقذف، لاعتراضه على بعض المخالفات بالإدارة.

وصدر الحكم ضد كل من “سمير ع ال” مسئول التأمين بإدارة السنبلاوين التعليمية، و”محمد ط ال” موظف بالتأمين، بالسجن لمدة سنة، و”نبيل ع” موظف بالتأمين بالحبس لمدة 6 أشهر، فى الجنحة رقم 20373 لسنة 2016 والمقامة من محمد راجح موجهة بالإدارة ضد الثلاثة المتهمين، لقيامهم بالاعتداء عليه داخل الادارة بالضرب.

يذكر أن المتهم الثانى له أعداد من البلاغات المحررة ضده آخرها تحرير مديرة مدرسة محضر ضده بصفعها.

المصدر : مصر ناين