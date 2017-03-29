ينتظر مسئولو النادى الأهلى قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” بتحويل مبلغ مليون جنيه (أى حوالى 55 ألف دولار)، إلى خزينة القلعة الحمراء عبارة عن راتب مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول فى الـ6 أشهر، التى يغيب فيها عن المستطيل الأخضر، بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى مع المنتخب الوطنى الأول خلال نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت مؤخرا بالجابون، وذلك طبقا لبرنامج الفيفا لحماية الأندية، والذى ينص على تعويض الأندية التى يتعرض لاعبوها للإصابة أثناء مباريات الأجندة الدولية من القائمة “a“، ليتحمل الفيفا راتبه الى أن عودته إلى المباريات من جديد.

وتلقى الأهلى مؤخرا، خطابا جديدا من الاتحاد الدولى، الذى طلب من مسئولى القلعة الحمراء بضرورة إرسال معلومات جديدة تخص إصابة اللاعب الدولى وأهمها الأشعة والتحاليل، التى أجراها قبل سفره لألمانيا لإجراء جراحة الصليبى بجانب صورة “أصل” من التقرير الطبى، الذى جاء به اللاعب من ألمانيا، وهو ما يقوم الأهلى بتجهيزه حاليا تمهيدا لإرساله فى الأيام القليلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين