شهدت مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر، طريقة جديدة لدعم مرضى السرطان بالصعيد، حيث احتفلت 90 طالبة بكلية البنات الأزهرية بـ”حفلة التخرج” بخطوة مختلفة تماماً عن باقى الفتيات اللاتى يحلمن فى نهاية أعداد من السنوات فى الدراسة بالتجهيز لما يطلق عليه بالمجتمع “حفلة التخرج” بالغناء والفرحة بين نظيراتهن، حيث اتخذت مجموعة من الطالبات من الفرقة الرابعة شعبة أصول الدين بكلية البنات الأزهرية بمدينة طيبة الجديدة مسارا مختلفا تماماً وفضلوا الكشف عما يقام بفتح لهم أبواب الخير فى الدنيا والأخرة، وقرروا جمع أموال “حفلة التخرج” ووضعها فى صدقة جارية بمقر مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر، وذلك للمساعدة ولو بالقليل فى مواجهة السرطان بالصعيد.

وتعتبر تلك الخطوة المميزة من طالبات كلية البنات الأزهرية بطيبة، بارقة أمل فى جيل يجرى وراء لدعم الأعمال الخيرية وخدمة مرضى السرطان بالمجان من أهلهم بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد، حيث إن مستشفى علاج الأورام بالمجان نجحت فى طريقها لتغيير فكر الشباب قبل الكبر فى الدعم والتبرع والوقوف بجانب المرضى الذين تنهك أجسادهم الأمراض المتفشية بالمجتمع بصورة كبيرة، ويتكلف علاجها الآلاف من الجنيهات لرجوع المريض كباقى الأسوياء.

وبوجوه تملؤها السعادة طافت قافلة طالبات الخير الـ 90 على المرضى وهم يرتدون تى شيرت موحد كتب عليه “بعوقتا وإصرارنا حققنا خلاص مشوارنا 2017″، وينثرون عليهم الضحكات والبسمات التى تعينهم فى مواجهة مرض السرطان، ودخل جميع المرضى فى حالة من السعادة لدعم أبنائهم وأمهات المستقبل لهم لاستكمال مسيرتهم فى العلاج من السرطان.

وقامت الفتيات من طالبات الفرقة الرابعة شعبة أصول الدين بكلية البنات الأزهرية بمدينة طيبة الجديدة بعمل جولة رافقتهن فيها إحدى الطبيبات بالمستشفي، وقامت بتعريفهن بخطوات مشوفة واستقبال المرضى بصورة يومية بأقسام علاج اليوم الواحد، وقسم العلاج الكيماوي، وقسم العلاج الإشعاعى والصيدلية الإكلينكية.

90 طالبة بكلية البنات الأزهرية ينظمون حلفة التخرج داخل مستشفي أورام الأقصر



جولة الطالبات داخل المستشفي خلال التبرع لدعم مرضي السرطان



الطالبات بين المرضي خلال جولتهن بحفل التخرج



طالبات كلية البنات الأزهرية يتبرعون بأموال الحفل لدعم مرضي السرطان بالصعيد



جانب من زيارة الطالبات للمستشفي لتقديم الدعم للمرضي



لفتة مميزة من طالبات كلية البنات الأزهرية لدعم مرضي السرطان



طالبات الأزهر يدعمن مرضي السرطان بأموال حفل تخرجهن

المصدر : مصر ناين