أعلنت الصين عن اكتشاف ما وصفته بأنه أكبر منجم ذهب فى تاريخها، حيث تقدر احتياطياته بحوالى 382.58 طن، بقيمة متوقعة تتجاوز 22 مليار دولار أمريكى (150 مليار يوان).

واصدر ت مجموعة شاندونج جولد الصينية- فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، أن المنجم يقع فى زيلينج بمنطقة لايتشو-تشاويوان بشمال غرب شبه جزيرة جياودونج فى مقاطعة شاندونغ بشرق الصين.

ووفقا للبيان فقد ساعدت الخصائص الجيولوجية الخاصة لهذه المنطقة على تشكيل الكتل الرئيسية لترسبات الذهب بالمنجم.

ووفقا للمجموعة، فإن ترسبات الذهب بالمكان يبلغ طولها أكثر من 2000 متر، كما أن أجزاء منها يصل سمكها إلى حوالى 67 مترا، وتعتقد المجموعة أن عمليات استخراج ما بباطن المنجم من المعدن النفيس ستستغرق نحو 40 سنةا.

المصدر : مصر ناين