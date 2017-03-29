أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد، اليوم الأربعاء، أن هناك استعدادات مكثفة للحى لاستقبال اعياد الربيع حيث سيتم تشكيل غرفه عمليات فرعية داخل الحى لاستقبال اى شكاوى من المواطنين والعمل على حلها فورا إلى جانب توفير كافة الخدمات اللازمة استعدادا لهذه المناسبة.

وأضاف رخا، فى بيان له اليوم، أنه تشمل خطة الحى هذا السنة قام بفتح الحدائق السنةة للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسيه وتكثيف اعمال النظافه بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

وواصلت إدارة الحدائق بحى الضواحى تزيين وزراعة المسطحات الخضراء بألوان الزهور واكتست المسطحات الخضراء بالاثواب الخضراء استعدادًا لاستقبال اعياد الربيع هذا السنة.

وقامت إدارة الحدائق بالحى بزراعة أعداد من المسطحات الخضراء بتقاطع شارعى عبد الرحمن شكرى ومحمد على بالحوليات المزهرة وأشجار الزينة فى اطار خطه الحى لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية وتزيين الحدائق السنةة والمسطحات الخضراء.

يأتى ذلك فى اطار رفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية بالأحياء لاستقبال زوار المدينه احياءًا لهذه المناسبة واستقبال فصلى الربيع والصيف الذى يشهد اقبالاً كبيرا من مواطنى المحافظات المجاورة لقضاء اعياد الربيع بها؛ كما تشهد هذه المناسبة احياء الطقوس البورسعيديه الخاصة بالمدينة من خلال الاحتفال بليلة شم النسيم.

المصدر : مصر ناين