تمكن موظفو الوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، من إخلاء 3 منازل مخصصة لأهالى القرية، بعد أن استولى عليها مجموعة من الخارجين على القانون بمنطقة الحربياب الجديدة.

كما أزالت الوحدة المحلية لقرية الجعافرة تعديات على أراضى الدولة عبارة عن “تشوينات طوب” وبعض الأسوار قيد الإنشاء بالطوب الأبيض على مساحة 10 أفدنة بمنطقة التقسيمات بالقرية.

وتحررت المحاضر اللازمة للمتعدين على أراضى الدولة، والمخالفين للقانون، وجارى إخطار النيابة لتولى التحقيق.

جانب من إخلاء المنازل



محتويات المنزل بعد إخلائه



إخلاء المنزل إدارياً



إزالة تعديات على أراضى الدولة

المصدر : مصر ناين