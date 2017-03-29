وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، على رأس وفد بلاده المشارك فى القمة العربية فى دورتها العادية الثامنة والعشرين، التى تنطلق اليوم على مستوى القادة بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان).

وكان الامير حمزة بن الحسين، على رأس مستقبلى ملك البحرين بمطار الملكة علياء الدولى.

ومن المقرر أن يكشف الزعماء العرب المشاركون بالقمة 17 بندا تم رفعها من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى الذى عقد أول أمس الاثنين وتتناول مجمل القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع فى الأراضى العربية المحتلة، فضلاً عن مناقشة التطورات الخاصة بالأزمات فى سوريا وليبيا واليمن والصومال، بالإضافة إلى دعم عملية السلام والتنمية فى السودان.

ومن المنتظر، أيضا، أن تتطرق القمة إلى سبل تفعيل العمل العربى المشترك على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب التعاون فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، ومن المقرر أن يصدر عن القمة إعلان عمّان الذى سيتضمن رؤية القادة العرب لآفاق وسبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين