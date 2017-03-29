توقع موقع “وورلد بوليتكس ريفيو”، الأمريكى الإخبارى، أن يلقى الرئيس السيسى استقبالا حارا عندما يزور واشنطن الأسبوع المقبل، وهى المرة الأولى له منذ توليه الرئاسة.

وأشار الموقع، الأربعاء، إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أشاد بالرئيس السيسى خلال لقاء جمعهما السنة الماضى فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية السنةة للأمم المتحدة، بينما كان ترامب لا يزال مرشحا للرئاسة، حيث وصف الرئيس السيىسى بأنه “شخص رائع”.

وعقب هذا اللقاء وعد ترامب أن الولايات المتحدة، فى ظل إداراته، سوف تكون صديق وفى، وليس مجرد حليف، يمكن لمصر الاعتماد عليه”. وأضاف الموقع أنه على نقيض لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وترامب، فإنه السيسى بالتأكيد سوف يحظى بمصافحة الرئيس الأمريكى فى المكتب البيضاوى يوم 3 إبريل.

وكان ترامب خلال لقائه بالمستشارة الألمانية، فى البيت الأبيض، فى وقت سابق من الشهر الجارى، قد تجاهل طلبها بالمصافحة أمام كاميرات وسائل الإعلام رغم تكرارها الطلب أكثر من مرة، ومن غير الواضح عما إذا كان الرئيس الأمريكى قد تجاهل الطلب عمدا أم أن ضوضاء أصوات كاميرات التصوير حالت دون سماعته الطلب.

وأشار وورلد بوليتيكس ريفو إلى أن البيت الأبيض أظهر أن زيارة السيسى تأتى بناء على دعوة من ترامب، واصدر ت إن كلا الزعيمين يقوما ببناء علاقة تقوم على الثناء المتبادل، ولكن أيضا الصمت الاستراتيجى.

وكانت أول مكالمة هاتفية أجراها ترامب عقب فوزه بالرئاسة فى نوفمبر الماضى، للرئيس السيسى. ويشير الموقع إلى إن مصر، التى تحاول أن تتحمل عبء القيادة الإقليمية، يبدو أنها تقع فى تركيز ترامب.

المصدر : مصر ناين