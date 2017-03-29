أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنه تم توفير 248 موقع لإنشاء مدارس جديدة عليها بجميع مراكز ومدن المحافظة للتعليم الأساسى، للقضاء على كثافات الفصول وتوفير مدارس بمختلف مراحل التعليم بالأماكن ذات الكثافة السكانية والمناطق ذات الاحتياج.

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ طالب بسرعة انهاء الوثيقهات والموافقات والمعاينات لهذه المواقع الجديدة لتكون جاهزة تماما للبدء فى انشاء المدارس الجديدة، كما طالب بإعداد بيان شامل بأى مشاكل أو معوقات خاصة بإنشاءات المدارس الجديدة لدراستها والعمل على تذليلها وحل مشاكلها بحضور جميع رؤساء الجهات المعنية بعيدا عن المراسلات والمكاتبات اختصارا للوقت والمجهود .

ودعا المحافظ لإعداد دراسة لإمكانية نقل بعض المدارس وتنفيذ توسعات أو اضافات جديدة بالمدارس القائمة لاستيعاب الكثافات.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة صرف المستخلصات من هيئة الابنية للجهات السنةلة فى خطة الصيانة للمدارس وتيسير الاجراءات للاستفادة من كامل الاعتماد المادى المخصص قبل نهاية السنة المالى الجديد.

جاء ذللك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان المحافظة لدراسة ملف المواقع الجديدة للمدارس ومناقشة خطة صيانة المدارس الجارى العمل بها حاليا وتذليل ايه عقبات.

حضر الاجتماعالباشمهندس قام بفتحى عبد الغنى السكرتير السنة المساعد والشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم مسئولى هيئة الابنية التعليمية ومسئولى الجهة المنفذة لأعمال الصيانة بالمدارس .

المصدر : مصر ناين