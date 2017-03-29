تمكنت، المؤسسات التأمينية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة الكشف الجنائى من ضبط تاجر مخدرات وبحوزتة 4000 قرص مخدر بقصد الاتجار بالبحيرة .

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام “قام بفتحى م م” سنةل ومقيم دسوق كفر الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة إيتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بمزاوله نشاطه الإجرامى أمام قرية صفط الحرية دائرة مركز إيتاى البارود وبحوزته (4000) قرص مخدر، ومبلغ مالى 180جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة السنةة .

على جانب آخر، أصيب 3 أشخاص بجروح ونزيف داخلى لخلافات بينهما ل الجيرة، واتهامهم لبعضهم البعض بتصوير زوجاتهن عاريات .

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من مركز واجبة كوم حمادة بوجود مشاجرة بناحية دمشلى بالحادث .

وبالانتاصدر والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول “على م أ” مزارع مصاب بجرح رضى بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وطرف ثانى “سعيد ش عبدال ن” سائق مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ، و”حكمت س ع” ربة منزل زوجة الأول لخلافات بينهم ل الجيرة، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب مما أدى لإصابتهم. وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة السنة وتحويل الطرف الأول والأول من الطرف الثانى لمستشفى دمنهور للعلاج .

وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم، واتهم الأول من الطرف الثانيىالطرف الأول بتصوير الأخيرة عارية، كما اتهم الطرف الأول الطرف الثانى بتصوير زوجة نجله عارية، وأمر اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة بتعيين الخدمات التأمينية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين