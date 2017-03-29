فرضت الألعاب الشهيدة بالأهلى نفسها على الساحة الأفريقية، بعد تتويج ألعاب اليد والسلة والطائرة بلقب بطولة أفريقيا، متفوقين على كل فرق القارة الأفريقية ومحققين صحوة كبيرة فى السيطرة على زسنةة القارة السمراء.

وفى منتصف تألق الألعاب الشهيدة للأهلى اللافت للنظر، والذى وضعها على قمة أفريقيا، إلا أن فريق كرة القدم غاب عن تحقيق هوايته المفضلة فى قنص البطولة الأفريقية، وحصد اللقب منذ 4 سنوات بعدما حقق آخر لقب سنة 2013.

فريق الكرة الطائرة حقق اللقب بعد الفوز على النجم الساحلى التونسى بنتيجة ثلاثة أشواط فى المقابل شوط واحد، فى البطولة التى أقيمت مؤخرا بتونس، وبخلاف التتويج باللقب القارى استطاع الفريق الأهلى حصد عدة ألقاب، حيث حصل أحمد قطب على لقب أفضل لاعب ومحمد عبد المنعم “منعم” أفضل استقبال وعبد الحليم فهيم “عبو” أفضل صد.

فيما توج فريق كرة اليد بلقب بطولة إفريقيا أبطال الدورى بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 26 / 23 فى البطولة، التى جمعتهما فى شهر أكتوبر من السنة الماضى، ويتأهل لخوض السوبر الأفريقى أمام الزمالك لحسم المتأهل إلى بطولة العالم للأندية.

فريق كرة السلة بالأهلى حقق لقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى فى تاريخ الأندية المصرية بعد الفوز على ليبولو الأنجولى، والتى أقيمت فى ديسمبر من السنة الماضى، حيث أنهى الفريق الأحمر هيمنة الفرق الأنجولية على زسنةة السلة الأفريقية.

وابتعد فريق الكرة بالأهلى عن زسنةة إفريقيا فيما حلت فرق اليد والسلة والطائرة بدلا منه فى التربع على قمة الكرة الأفريقية، حيث تمنى الجماهير النفس فى تحقيق الرباعية والتربع على عرش القارة السمراء فى كل الألعاب الجماعية، قدم ويد وسلة وطائرة.

المصدر : مصر ناين