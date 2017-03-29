أفادت تقرير إعلامية تركية، بمصرع شخص يشتبه أنه مقاتل كردى وإصابة آخر جراء إنفجار مبكر لقنبلة كانا يعدانها بمدينة إزمير غربى البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بى سى” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن التفجير وقع صباح اليوم بقرية “بوكا”، موضحة أن الشخصين كانا يقومان بتفخيخ إحدى السيارات عندما انفجرت القنبلة داخل السيارة قبل موعدها.

وأضافت الشبكة أن المقاتلين ربما كانا فى مهمة لوضع أعداد من القنابل يدوية الصنع بالقرية، لافتة إلى تفجير إحداها فى حاوية قمامة بعد 20 دقيقة من تفجير السيارة.

ولم تعلق السلطات فى إزمير على الحادث الى أن الآن.

المصدر : مصر ناين