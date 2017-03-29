تلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط إخطارا من إدارة دمياط الجديدة بظهور ثلاث حالات بإصابة بالجديرى المائي بإحدى مدارس الإدارة وتم نقل الحالات إلى المركز الطبي بدمياط الجديدة، وخضوعهم للرعاية والعلاج المناسب ومنحهم إجازة لمدة 15 يوما.

وأصدر ياسر عمر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط تعليماته باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاطمئنان على سلامة الطلاب، وتم توقيع الكشف الطبي على جميع طلاب المدرسة وقامت الإدارة التعليمية بمشوفة تطهير فصول المدرسة بالمستحضرات الطبية المناسبة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط فى بيان صحفي أنه لا يوجد إلى الآن أى حالات أخرى وسوف يتم الإعلان عن أى حالة جديدة يشتبه فيها بأى مدرسة بنطاق المحافظة مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة أبنائنا بالتعاون مع كل الجهات المعنية.