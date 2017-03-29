اصيب ٢٥ تلميذ جميعهم بالمرحلة الابتدائية وشوفين لأحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بقرية دكران بمركز ابوتيج بمحافظة أسيوط اثر انقلاب اتوبيس رحلات كانوا يستقلونه اثناء ذهابهم لمسابقة قران كريم، وتم نقل المصابين لمستشفي الغنايم المركزي وجار تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء عاطف قليعي مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط ، قد نلقى اخطارا من مأمور مركز واجبة الغنايم يفيد انقلاب اتوبيس رحلات بمدخل مركز الغنايم علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي يستقله اكثر من ٢٥ تلميذ شوفين لمكتب تحفيظ القرآن الكريم بقرية دكران الشوفة لمركز ابو تيج وكانوا في طريقهم لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتم نقل التلاميذ الى مستشفى الغنايم المركزي وجار تحرير محضر بالواقعة ورفع اثار الحادث.

المصدر : مصر ناين