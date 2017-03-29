وصفت الخارجية التركية، قرار مجلس محافظة كركوك رفع علم الإقليم الكردى فى شمال العراق، على المبانى الحكومية فى كركوك، بأنه “تصرف أحادى الجانب يخالف الدستور العراقي”.

واصدر ت الوزارة، فى بيان لها، أنها “تلقت بقلق، قرار رفع علم الإقليم الكردى فى التصويت الذى جرى بمجلس كركوك، والذى قاطعه أعضاء الكتلتين التركمانية والعربية”، مؤكدة أن “القرار غير صائب ويتعارض بشكل مباشر مع الدستور العراقى، ومع وضع كركوك”.

وأظهر البيان، حسب ما نقلته صحيفة “ديلى صباح” التركية، اليوم الأربعاء، أن “الإصرار على الخطوات الأحادية الجانب المتعلقة بوضع كركوك التى هى ملك مشترك للمواطنين العراقيين من مختلف الهويات، ستضر بالالتزام بمفاهيم المصالحة، والحوار، والدستور، ولفت إلى أن “شبه هذا النهج سيضر بشكل سلبى بجهود تحقيق الاستقرار والتأمين الدائم فى العراق”.

ودعا البيان، جميع الأطراف المعنية إلى “ضرورة التحرك باعتدال، والمسؤولية وضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها البلاد”.

يذكر أنه فى وقت سابق أمس، صوّت مجلس محافظة كركوك، بالأغلبية لصالح رفع علم الإقليم الكردى بجانب العلم العراقى فى المحافظة، فى جلسة قاطعها أعضاء المكونين التركمانى والعربى.

وتعتبر كركوك الواقعة شمال العراق، من المناطق المتنازع عليها بين ببكرهد والإقليم الكردى، فى حين يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية فى العراق.

وحذرت الأمم المتحدة وتركيا، سابقا، من رفع علم الإقليم الكردى فى كركوك، الأمر الذى من شأنه أن يهدد الاستقرار والتعايش السلمى فى المحافظة التى يقطن فيها خليط من التركمان، والأكراد، والعرب.

المصدر : مصر ناين