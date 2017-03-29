التشيكى فرانز ستراكا تولى القيادة الفنية للإسماعيلى خلال توقف الدورى، بعد توجيه الشكر إلى أشرف خضر ل سوء النتائج وتراجع مستوى الدراويش، على أمل أن يحقق الخواجة التشيكى طفرة فى مستوى الدراويش وصناعة فريق قوى قادر على المنافسة فى المرحلة المقبلة.

وأمام المهمة الثقيلة الملقاة على عاتق ستراكا كان لزاما استطلاع رأيه فى بعض الأمور الهامة داخل النادى بخصوص احتياجاته من الصفقات وموقفه من التفريط فى نجوم الدراويش، الذين تلقوا عروضا فى الفترة الماضية ومصيره مع الدراويش، وكان معه هذا الحوار.

بداية ما رأيك فى حسنى عبد ربه؟

عبد ربه لاعب مميز ويملك شخصيته قوية، ودائما ما أستشيره فى أمور كثيرة ويعجبنى تفكيره كقائد للفريق.

وما هو موقفك من بيع محمد قام بفتحى وبهاء مجدى؟

إلى الآن اللاعبان مستمران معنا ولا أشغل بالى بهذا الأمر حاليا، وأطالب جماهير الإسماعيلى بعدم الالتفات إلى هذه الشائعات.



ستراكا أثنار الحوار

ما رأيك فى الكولومبى كالديرون؟

لاعب جيد كان بحاجة لمزيد من العمل الى أن يتأقلم مع الفريق ومباراة بعد الأخرى يكتسب خبرات ومعه كريم بامبو، الذى كان بعيدا وبالعمل القوى معه عاد لمستواه وهو لاعب موهوب.

وما موقف من رجوع شريف حازم وتوريك جبرين؟

انا لم أشوفهما وهما خارج النادى حاليا والحديث عن موقفهما سيكون فى نهاية الموسم، حيث سنقيم كل اللاعبين ونحدد احتياجاتنا من اللاعبين.



ستراككا مع مراسلة اليوم السابع نانسى القاضى

وما هى الصفقات التى تحتاجها؟

بخصوص الأمور المادية بشأن الصفقات فهى أمور بينى وبينالباشمهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى، أما الصفقات فنحن بحاجة للاعبين مميزين فى كل المراكز.

وما موقفك من الاستمرار مع الدراويش؟

اسألونى عن الموسم الحالى، حيث إننى لم أحدد مصيرى وهو ما سيتحدد وفقا لرؤية الإدارة وأجرى وراء لتطوير مستوى الفريق لتحسين مركزه فى الدورى، حيث إننى اتفقت مع الإدارة على صعوبة المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم الحالى، ولكن نحاول تحسين مركز الدراويش بالدورى ونعد لاعبين على مستوى عال.



ستراكا يرد على كل الأسئلة

وماذا عن مباراة المقاصة المقبلة؟

مباراة صعبة لأن المقاصة يضم لاعبين جيدين فى كل المراكز ويقدمون مستويات عالية.

ما رأيك فى أنطوى؟

أعرف أنه سبق وأن لعب فى الإسماعيلى، وهو لاعب جيد ولكننا قادرون على الفوز وعلى إيقافه هو وزملائه.



ستراكا أثنار الحوار



ستراكا خلال الحوار



ستراكا في حواره مع اليوم السابع

المصدر : مصر ناين