أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس كلية أسيوط، حرص الكلية على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الساعية إلى دعم الحركة العلمية والكشفية فى مختلف الدول النامية، مع استعداد كلية أسيوط لتوفير الإمكانيات اللازمة لاستثمار ذلك التعاون على النحو الأشبه .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس كلية أسيوط لوفد مشبه اً من هيئة المعونة الأمريكية، والذى يضم كلاً من السيد آثر أكوستا نائب مدير هيئة المعونة الأمريكية لشئون التعليم والصحة والدكتور أكمل العريان مسئول الصحة بالهيئة، والدكتورة هدى أسماء مسئولة التعليم بالهيئة وذلك بحضور الدكتورة هبه راشد الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب.

واصدر رئيس الكلية فى بيان، إن الاجتماع كشف سبل أوجه التعاون والمشروعات المشركة والمنح الدراسية التى يمكن للهيئة تمويلها فى القطاعات التعليمية والتدريبية والصحية.

وعرض أرثر أكوستا على رئيس الكلية ما يمكن أن تموله الهيئة من برامج تدريبية، ومنح دراسية لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنةين، ومشروع جديد يهدف إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال أعداد من التدريبات المتقدمة فى مجال تخصصهم.

وأشارت الدكتورة هبه راشد إلى أنه تم خلال الاجتماع كشف سبل التعاون القائمة بالفعل بين الكلية والهيئة والتى تقوم حالياً بتمويل مشروع “ترصد العدوى المكتسبة داخل المستشفيات” والمشتركة به مستشفيات كلية أسيوط تحت إشراف وزارة التعليم العالى إلى أنه تقدمت الهيئة خلال الاجتماع برؤية لتجهيز مركز لمكافحة العدوى يكون الأكبر من صنف ه على مستوى الصعيد، وكذلك إمكانية قيام الهيئة بدعم المسنةل وتجهيزها بمعدات متقدمة وخاصة فى مسنةل الميكروبيولوجى وتقديم كافة سبل الدعم للنماذج الواعدة.

وأكدت أن الهيئة تتعاون حالياً مع كلية أسيوط تحت رعاية الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على عميد كلية الطب بالعمل على تدريب للأطباء داخل كافة وحدات العناية المركزة على إعداد التقارير الإلكترونية ، وتزويدهم بمؤسسات إليكترونية حديثة وهواتف ذكية تتضمن تطبيقات متقدمة تساعدهم فى تسجيل البيانات ومشاركتها وذلك تمهيداً لتعميم التدريب فى كافة الأقسام تباعاً.

المصدر : مصر ناين