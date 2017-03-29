بعد ساعات قليلة من إعلان UBS للتحليلات فى مذكرة للمستثمرين، أن سعر أبل قادر على الوصول إلى 200 دولار، قفز سهم الشركة الأمريكية بالفعل لكسر رقما قياسيا آخر يوم الثلاثاء، وسجلت شركة أبل رقما قياسيا جديدا من حيث القيمة السوقية، وهذا بعد ارتفاع مؤشر أبل بنسبة 2.07% فى جلسة تداول الأخيرة.

ووفقا لما جاء على موقع “بيزنس انسايدر” البريطانى، فقيمة شركة أبل قفزت إلى ما لا يقل عن 754.45 مليار دولار، وهذا بعد قفل التداول على عند 143.80 دولار.

ويتوقع المحلل الشهير Steven Milunovich أن يرتفع سهم أبل بنسبة 40% بحلول سنة 2019، وهو ما يمكن أن يجعل قيمة الشركة الأمريكية الشهيرة فى السوق تصل إلى تريليون دولار، وستكون الشركة الأولى فى العالم التى تصل إلى هذا الحد.

جدير بالذكر أن أبل تستعد وتركز جهودها هذه الفترة من أجل الكشف عن هاتفها الجديد آيفون 8، المقرر أن يضم عد كبير من المزايا الحديثة والمتطورة.

المصدر : مصر ناين