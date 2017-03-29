اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى الفنان المصرى المقيم بإنجلترا فابيو إبراهام، ليكون ضمن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان والمكونة من مازن الغرباوى رئيسا للجنة، وعضوية كل من الفنانة وفاء الحكيم والدكتورة انجى البستاوى والفنان الأردنى على عليان ومعتز التومى من تونس وفهد الهاجرى من الكويت وحافظ خليفة من تونس.

الفنان فابيو إبراهام أظهر لـ”اليوم السابع”، أنه بعد نجاح الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، قرر أن يضع فى جدول أعماله كل سنة المهرجان ليكون حاضرا لفعالياته ومشاركا فيها، خاصة أن المهرجان هذا السنة يضم فرقا أكثر من مختلف دول العالم.

يذكر أن المهرجان يكرم هذا السنة الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن والفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوى والفنان نضال الشافعى والفنان سامح حسين والكاتب والناقد شاذلى فرح والكاتب والمخرج محمود جمال والمشبه ة اللبنانية راندا اسمر والمشبه ة التونسية شاكرة الرماح والكاتب والمفكر الامريكى مارفن كارلسون.

المصدر : مصر ناين