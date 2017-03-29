شهدت الساعات الماضية مكالمة بين أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف السنة على الكرة، مع وكيل البرتغالى أوجستو إيناسيو المرشح الأقوى لتدريب الفريق الأبيض، بعد استقرار المجلس على استقدامه لخلافة محمد حلمى.

اصدر أحمد مرتضى لوكيل المدرب البرتغالى، إنه عليه الاستعداد للخطوة النهائية فى إبرام التعاقد واستقدام المدرب للقاهرة، حيث إنه ينتظر فقط إخطار رسمى من مرتضى منصور رئيس النادى، للتحرك فى التعاقد مع إيناسيو بشكل رسمى، إلا أنه بات الأقرب لقيادة الفريق كما استعرض أحمد مرتضى مع وكيله متطلبات المدرب مرة ثانية، بعد مناقشتها فى بداية المفاوضات.

وشهدت المكالمة، الحديث عن المساعدين أن يستقدمهم المدرب البرتغالى معه فى الزمالك، بجانب التأكيد أن النادى الأبيض حدد 40 ألف دولار للمدرب البرتغالى ومعاونيه.

يُذكر أن مجلس الزمالك، قد أخطر رئيس النادى، برغبتهم فى التعاقد مع المدرب البرتغالى مفضلينه عن الفرنسى آلان جيريس، إلا أنه يتبقى فقط الموافقة الرسمية لرئيس الزمالك على الأمر الى أن يتخذ النادى الأبيض الخطوة الأخيرة فى التعاقد مع المدرب.

المصدر : مصر ناين