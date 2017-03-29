أعلنت السلطات الصينية اليوم إلقاء القبض على 11 شخصا يشتبه فى أنهم تسببوا فى تفجير فى مبنى سكنى متأعداد الطوابق بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين يوم السبت الماضى، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين .

واصدر ت الواجبة المحلية أن هناك شكوكا أن التفجير الذى وقع فى حوالى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت بتوقيت بكين، ربما كان ناجما عن تخزين متفجرات بشكل غير قانونى بداخل المبنى فى مدينة باوتو، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية فى أسباب حدوثه.

وكان التفجير قد تسبب من شدته فى انهيار بعض من المبنى، وتضرر 83 منزلا وتشريد 259 شخصا، حيث اضطرت النظام المحلية لنقل جميع السكان الذين تأثرت منازلهم على أثره إلى أماكن إقامة مؤقتة حفاظا على سلامتهم.

وكان مسئولون محليون قد أكدوا- فى تصريحات نقلتها وكالة شينخوا للأنباء فى وقت سابق- أن المصابين فى حالة مستقرة، وأن فرق الطاقة والمياه ومكافحة الحرائق وسلامة العمل والبيئة تعمل بكل جهد لضمان أن التفجير لن يؤدى إلى كوارث ثانوية.

المصدر : مصر ناين