قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فرغلى محمد مخلوف وعضوية المستشارين عبد الله عبد الكريم و رفيق مكاوى وهشام عبد الظاهر، غيابياً بالسجن المؤبد لسنةل وتغريمه 200 ألف جنيه، كما عاقبت شقيقه حضورياً بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة إمبابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فرغلى محمد مخلوف وعضوية المستشارين عبد الله عبد الكريم ورفيق مكاوى وهشام عبد الظاهر.

كانت تحقيقات النيابة السنةة كشفت تورط كل من، “عصام.ر” 27 سنة (هارب)، وشقيقه “محمد.ر” 38 سنة (محبوس)، فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم واجبة إمبابة وبالتحديد فى منطقة المعتمدية، وأن المؤسسات التأمينية تمكنت من ضبط مواد مخدرة عبارة عن مسحوق الهيروين، ومبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه بمنزل المتهم الأول و38 لفافة تحتوى على مخدر البانجو، وهواتف محمول استخدمها المتهمين فى التواصل مع عملائهم.

المصدر : مصر ناين