أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، المسئولين عن تأخر إنهاء مشروع الصرف الصحى بقرية عنيبس الشوفة لمركز جهينة للنيابة السنةة، حيث تم تحديد يوم 31 ديسمبر 2016 للانتهاء من المشروع وتشغيله، وتم تحديد 30 مارس 2017 أيضا ولم تلتزم الهيئة السنةة لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بإنهاء المشروع فى المواعيد المتفق عليها وعدم المصداقية بشأن ما تم الأستقرار عليه.

واصدر عبد المنعم، فى بيان له اليوم، إن الهيئة أفادت مؤخرا بأنه جارى تنفيذ المشروع بنسبة 90% ومن المقرر الانتهاء منه فى 30 يونيه القادم، لافتا أن المحافظة قدمت قرض بقيمة 7 مليون جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ل امتناع اهالى قرى عنيبس والحرافشة مركز جهينة عن سداد قيمة الوصلات المنزلية الخاصة بهم على أن تحصل من الأهالى على عدة أقساط بدون فائدة، وثارت تلك المشكلة ل عدم إنهاء الهيئة لمحطة الصرف الصحى وتشغيلها، وحلا للمشكلة وتخفيفا على المواطنين تم الأستقرار على إرجاء تحصيل قيمة الوصلات لحين انتهاء الهيئة من مشروع محطة الصرف الصحى واتفق أن يكون بتاريخ 30 مارس الجارى ولم يتم تنفيذه.

المصدر : مصر ناين