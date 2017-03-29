شن ضباط مديرية تأمين الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير التأمين، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة؛ لضبط كل صور الخروج عن إطار القانون والشرعية وضبط المخالفين بدائرة المديرية.

تمكنت الحملة من ضبط طبنجة وبندقية خرطوش و10 طلقات لذات العيار، وكيلو بانجو، و590 جرام هيروين، و360 جرام حشيش، و12 سلاح أبيض، وضبط 11 قضية آداب سنةة، و35 شقة مفروشة.

وفي مجال التموين، تم ضبط السيارة رقم 8436 (ع د ب) نقل الغربية، بقيادة “رمضان.ف.ع.ص” 37 سنةًا، سائق، مُقيم بمدينة زفتى؛ مُحملة بـ 120 جوال دقيق بلدي مُدعم، مدون على الأجولة اسم شركة “مطاحن فى منتصف وغرب الدلتا”، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 16810 جنح الزقازيق لسنة 2017، وجار التحفظ على السيارة وقائدها والمضبوطات تحت تصرف النيابة السنةة.

وفي مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم 12 لسنة 84، بشأن التعدي على منافع الري والصرف، تمكنت الحملة من إزالة 30 حالة تعدي على منافع الري بمنيا القمح، كذا ضبط 10 قضايا لمواسير صرف صحي تصرف في المياه العذبة.

وتم ضبط مخزن للاتجار في المبيدات والمُخصبات الزراعية بناحية عزبة “العلوية” بمدينة الصالحية، ملك المدعو “محمد.ع.ع.س”؛ لحيازته كمية كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية، بدون تراخيص، وجرى التحفظ على المضبوطات بجمعية القام بفتح الزراعية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1395 جنح الصالحية الجديدة.

المصدر : مصر ناين