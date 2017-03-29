وصل ثلاثى نادى سموحة عمر سعد ومحمود سيد وكواكو لقطر، برفقة عاطف حنفى مدير الكرة للتأهيل هناك بعد إجرائهم جراحة الرباط الصليبى مؤخرا تحت اشراف الطبيب المصرى أحمد عبد العزيز.

ويعانى سموحة فى الوقت الحالى من إصابة 4 لاعبين بالرباط الصليبى وهم: عمر سعد ومحمود سيد وكواكو ومحمود عزت، إلا أن الأخير تعافى تماما، وأصبح جاهزا للمشاركة فى تدريبات الفريق السكندرى.

ويستمر تأهيل الثلاثى فى قطر قرابة الأسبوعين، قبل أن يعودوا للقاهرة لاستكمال البرنامج التأهيلى.