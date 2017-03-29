تمكن رجال مباحث القنطرة غرب عقب مطاردة تأمينية لأخطر المتهمين المطلوبين لدى العدالة فى الإسماعيلية والشرقية، والتى استمرت قرابة الـ 4 ساعات، تبادل فيها المتهم إطلاق الأعيرة اللهيب ية مع مباحث القنطرة شرق من ضبطه، وبحوزته بندقية آلية غربى وطلقات من ذات العيار.

كان اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز القنطرة شرق مفادها تواجد المتهم الهارب “يوسف .م .س” شهرته يوسف العيادى 34 سنةسنةل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بإحدى مزارع الزيتون بدائرة مركز القنطرة شرق وبحيازته سلاح نارى سريع الطلقات وذخائر، بقصد ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه، مقاومة السلطات .

على الفور تم إعداد خطة تأمينية للقبض على المتهم وتنكر الرائد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه النقباء محمد الطحاوى ومحمد عبدالحكيم معاونى المباحث بارتداءهم الزى البدوى للإيقاع بالمتهم، وفور شعور المتهم باقتراب رجال المباحث منه امتطى جملا وهرب به داخل الصحراء المتاخمة بين الإسماعيلية وشمال سيناء وقام بإطلاق الأعيرة اللهيب ية على ضباط المباحث لإرهابهم، واستمر رجال المباحث فى مطاردته لمدة قاربت الأربع ساعات الى أن تمكنوا من القبض عليه وبحوزته سلاح نارى (بندقية غربى) و26 طلقة من ذات العيار.

وتبين لضباط المباحث أن المتهم مطلوب مطلوب التنفيذ عليه فى 5 جنايات منهما حكمين بالمؤبد و3 أحكام بالسجن لمدة 40 سنة بتهمة “مخدرات”. كما تبين أن المتهم المضبوط مطلوب ضبطه وإحضاره لدى مديرية تأمين الشرقية فى 5 جنايات منها جناية سرقة مواشى بالإكراه وقتل عمد و3 جنايات سرقة دراجة بخارية بالإكراه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات واخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين