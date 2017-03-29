تجرى الشئون القانونية بمديرية الصحة بالدقهلية، التحقيق فى واقعة تداول مقطع فيديو لفرد تأمين بمستشفى بنى عبيد السنة أثناء ممارسة الرذيلة مع إحدى السنةلات بالمستشفى، داخل غرفة الغسيل.

وكان قد تداول أعداد من السنةلين بالمستشفى مقطع فيديو لفرد التأمين وسنةلة داخل غرفة الغسيل بالمستشفى وهم يمارسون الرذيلة، وتم وصول المقطع إلى بعض المسئولين الذين قاموا بتسليمه إلى قيادات المديرية والتى أمرت بقام بفتح التحقيق فى الواقعة والتأكد من صحة المقطع ومكان حدوثه.

فيما أشار مصدر بالإدارة الصحية، إلى أن السنةلة التى ظهرت فى المقطع هى سنةلة مؤقتة وتم فصلها، وفرد التأمين جار اتخاذ الاجراءات القانونية ضده والتحقيق معه.

المصدر : مصر ناين