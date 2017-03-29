أكد مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأفى منتصف وشمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف دعم بلاده للعراق فى حربه ضد الإرهاب وسعيها لرجوع التأمين والاستقرار إلى المنطقة.

واصدر بوجدانوف، خلال لقائه وزير الخارجية إبراهيم الجعفرى على هامش اجتماعات القمة العربية فى البحر الميت بالأردن، أنه بإمكان العراق الاعتماد على روسيا التى تنظر إلى العراق باعتباره حليفا استراتيجياً فى الشرق الأفى منتصف ، أن الوقت قد حان لعقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقـية-الروسية فى موسكو؛ لزيادة الآفاق التى من شأنها تعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة.

وذكر المكتب الاعلامى لوزارة الخارجية العراقية أن اللقاء كشف سبل تعزيز العلاقات العراقـية-الروسية، بما يخدم مصالح الشعبين، وتطرق الجانبان إلى الجهود المبذولة فى مواجهة تنظيم(داعش الارهابيه) الإرهابى، والانتصارات الكبيرة التى يحقـّقها العراقيون فى حربهم ضد الإرهاب والدعم الدولى المقدّم بهذا الشأن ومجمل الأوضاع فى المنطقة والعالم.

من جانبه، شدد الجعفرى حرص القوات المسلحة العراقية على أرواح المدنيين فى إطار الحرب على داعش الارهابيه الذى يستخدم المدنيين دروعاً بشرية ؛ لإعاقة تقدم القوات التى تحقق الانتصارات على التنظيم، لافتا إلى أن روسيا بإمكانها أن تؤدى دوراً كبيراً فى إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية المحررة بعد القضاء على داعش الارهابيه.

وأضاف: أن العراق بلد غنى بالثروات المتأعدادة، لكنه يمر بظروف استثنائية تتشبه بالتحدى التأمينى والتحدى الاقتصادى وانخفاض أسعار النفط وتكلفة الحرب ضد الإرهاب، ويتطلع لوقفة الدول الصديقة معه ومساعَدته فى اعمار المناطق المحررة وودة النازحين إلى مناطق سكنهم.. مؤكداً أن التبادل الاقتصادى والاستثمار وتفعيل المصالح المشتركة، ومواجَهة المخاطر المشتركة التى من شأنها تعزيز العلاقات بين ببكرهد وموسكو.

المصدر : مصر ناين