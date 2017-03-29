تلقى إبراهيم عبد الخالق لاعب فى منتصف الزمالك والمعار للمقاولون العرب، وعدًا من مرتضى منصور رئيس النادى، بالرجوع إلى الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بواجب تركيزه مع فريقه فى المتبقى من منافسات الموسم الحالى والظهور بمستوى جيد.

اصدر مرتضى منصور لإبراهيم عبد الخالق، فى جلسة سريعة بمقر النادى الأبيض، إنه كان ليس لديه أى نية فى التفريط بخدماته فى بداية الموسم، إلا أن إصرار اللاعب وقتها على الرحيل على سبيل الإعارة لوادى دجلة، جاء وراء قراره بالموافقة.

يُذكر أن الزمالك قد يكشف عن تأمين فى منتصف ملعبه بإبراهيم عبد الخالق مع اللاعبين الحاليين، نظرًا لتلقى عروض احتراف لطارق حامد لاعب فى منتصف الفريق وفقًا لما أكده مرتضى منصور فى تصريحات سابقة.

المصدر : مصر ناين