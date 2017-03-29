يكشف أعضاء جمهوريون فى الكونجرس الأمريكى إرجاء اتخاذ قرار بشأن طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مبلغ 1.5 مليار دولار هذا السنة للمساعدة فى بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك مما قد يؤدى إلى مواجهة هذا الطلب خطرا .

واصدر السناتور الجمهورى روى بلانت للصحفيين أمس الثلاثاء إن من المرجح ألا يشمل مشروع قانون حول الإنفاق يجب إقراره بحلول 28 أبريل نيسان أموالا للجدار وذلك لضمان الحصول على تمويل من وكالات اتحادية ينقضى تمويلها فى هذا التاريخ.

واصدر بلانت إن التمويل الضرورى “من الأفضل أن يأتى مرة واحدة” دون أن يقدم ترامب طلبا جديدا لتمويل الجدار الحدودى وبرامج عسكرية. وأضاف أن من الممكن كشفه “فى وقت لاحق“.

ويهدد الديمقراطيون بعرقلة مشروع قانون تمويل الوكالات الاتحادية من 29 أبريل نيسان إلى 30 سبتمبر أيلول عندما تنتهى السنة المالية الحالية إذا تضمن أموالا للجدار الحدودي.

ويعترض الديمقراطيون على الجدار وهو أحد الوعود الانتخابية التى قطعها ترامب السنة الماضى قائلين إنه لم يتم التخطيط للأمر جيدا وإن هناك إجراءات تأمينية حدودية أخرى إما قائمة أو قيد الكشف.

كان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأن تتكفل المكسيك بتمويل الجدار الذى يهدف لمنع المهاجرين غير الشرعيين ومهربى المخدرات من دخول الولايات المتحدة لكن النظام المكسيكية اصدر ت إنها لن تفعل.

وذكرت رويترز أن تكلفة الجدار قد تصل فى نهاية المطاف إلى 21.6 مليار دولار أى أكثر بكثير من المبلغ الذى أعلنه ترامب وهو 12 مليار دولار.

المصدر : مصر ناين