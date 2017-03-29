اعتمد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مليون وستمائة ألف جنيه لنادى بلدية المحلة، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من تطوير النادى على مساحة 1600 متر.

وجاء اعتماد وزير الشباب والرياضة للدعم المقدم لنادى بلدية المحلة، عقب المذكرة التى تقدم بها مجلس إدارة النادى للوزارة بتفاصيل المرحلة الثانية من الخطة الإنشائية، والتى ينوى مجلس إدارة البلدية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه وجه محمد الشافعى رئيس نادى بلدية المحلة، الشكر إلى خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، على دعمه للنادى خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أن مجلس الإدارة وضع خطة لإنشاء أربعة ملاعب عالمية للإسكواش، بالإضافة إلى إزالة مبنى النشاط الرياضى بالنادى وإنشاء مبنى زجاجى مكون من ثلاثة طوابق أحدهما للشباب والآخر للفتيات والثالث للعائلات بحيث يسمح للشخص المتواجد فى النادى برؤية استاد البلدية بكامله من خلال المبنى الزجاجى الذى سيتم انشاؤه.

المصدر : مصر ناين