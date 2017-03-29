أكد إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الإسماعيلى، أنه لم يخاطبه أحد من مسئولى ناديه لحل أزمته بشأن القيمة المالية فى عقده، مشيرا إلى أنه كان ينتظر تواصل مسئولى الدراويش لتوضيح اللبس الموجود فى قيمة عقده ووضع النقاط فوق الحروف وهو ما لم يحدث.

أظهر عبد النعيم فى تصريحات خاصة، خرجت فى أحد البرامج التلفزيونية للاعتذار للمهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى، ولتوضيح سوء اللبس فى الأزمة ومحاولة توصيل صوتى إلى رئيس قلعة الدراويش، وهو ما لم يحدث وتجاهلونى تمامًا.

شدد عبد النعيم للمرة الأخيرة أنه لم يتحدث معه أحد أو يتواصل معه لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تتواصل معه الإدارة لوضع حلا لأزمته مع الإسماعيلى.

جدير بالذكر أن عبد النعيم انقطع عن تدريبات الإسماعيلى بعدما اكتشف وجود تغيير فى قيمة عقده عما كان متفقا عليه فى مرحلة المفاوضات، حيث قامت إدارة الدراويش بتخفيض مليون ومنصف المليون من قيمة عقد اللاعب عن القيم التى تم الأستقرار عليها قبل توقيع اللاعب على بياض لقلعة الدراويش، وهو ما أغضب اللاعب ودفعه للانقطاع عن التدريبات.

المصدر : مصر ناين