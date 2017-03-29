يحتفل اليوم الأربعاء، محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفنى الحالى لحرس الحدود، بعيد ميلاده رقم “61”، لاسيما أنه من مواليد 29 مارس 1956.

ويعد محمد صلاح المدير الفنى السابق للزمالك أحد أشهر مدافعى القلعة البيضاء، حيث بدأت رحلته مع الفريق الابيض فى 1975، واستطاع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب بمصر سنة 1980.

ونجح صلاح فى الفوز ببطولة الدورى السنة ثلاث مرات وكأس مصر 4 مرات ودورى أبطال أفريقيا مرتين وبطولة والبطولة الأفرو آسيوية للأندية، كما حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 مع المنتخب الوطنى.

ويملك محمد صلاح رصيدا هائلا من المباريات الدولية مع منتخب مصر، حيث لعب 50 مباراة دولية، الى أن قرر إعلان الاعتزال فى سنة 1988.

عمل صلاح فى مجال التدريب فور اعتزاله اللعب، وكانت البداية مع نادى الزمالك مساعد مدرب سنة 1996 و1999 و2002-2005 و2014 ومدير فنى للفريق الأول لنادى الزمالك سنة 2005 و2014-2015 ومدير فنى لناشئى الزمالك 20 سنةا سنة 2006-2009 كما تولى تدريب أعداد كبير من الأندية المصرية.

ويعتبر محمد صلاح هو “المنقذ” الدائم لنادى الزمالك، حيث تتم الاستعانة بخدماته فور أى كبوة للفريق الأبيض.

المصدر : مصر ناين