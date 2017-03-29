اصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه سيتم استلام الأقماح من المزارعين بالصوامع والشون والتى يتم الانتهاء من تجهيزها فى 15 إبريل المقبل، وأن المساحة المنزرعة قمحا هذا السنة بنطاق المحافظة 197 الف فدان و500 فدان وكمية المستهدف توريده هذا السنة أكثر من 140 ألف طن.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن القرار، جاء خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح برئاسة المحافظ وحضور اللواء مصطفى مقبل مدير تأمين سوهاج واللواء أيمن زكريا رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء عصام العلقامى سكرتير سنة المحافظة ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وأكد عبد المنعم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان السنة وغرف فرعية بالمراكز والوحدات المحلية لمشوفة عمليات التوريد على أرض الواقع لمراقبة عمليات التوريد ومواجهة أى معوقات وحل أى مشكلات تعوق عمليات التوريد وتخزين الأقماح.

وقرر عبد المنعم، تشكيل لجنة لإجراء المعاينة على الطبيعة والوقوف على صلاحية الشون والصوامع وأماكن تخزين القمح والتأكد من تطويرها ورفع كفاءتها وصلاحيتها للتخزين وتشكيل لجنة لوضع الخطة المناسبة وخريطة متكاملة لتوزيع الأقماح التى يتم تسليمها فى الأماكن المقررة بحيث يكون هناك مراعاة للبعد المكانى وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وشدد محافظ سوهاج، على وضع الضوابط التى تكفل استلام الأقماح بالدقة والصنف ية القياسية المطلوبة مع التأكد من وجود الإجراءات المناسبة والعناصر الرقابية للإشراف على عملية استلام الأقماح وإعلان إجراءات التوريد والاستلام للمزارعين والإعداد المبكر لحصر المزارعين القائمين بالفعل بالزراعة ووضع اليات التنفيذ لتسهيل عمليات التوريد والاستلام وصرف المستحقات المالية تيسيرا على المزارعين.

المصدر : مصر ناين