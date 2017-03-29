أعلنالباشمهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة مياه القناة استعداد رؤساء القطاعات بالشركة لفصل الصيف، حيث أنه جارى المرور على الأعمال التى تتم بمحطات وشبكات بورسعيد خاصة منطقة الجنوب وبحر البقر وفى الإسماعيلية، وتتم أعمال إنشاء وتنفيذ خط الانحدار قطر 600 مم بطول 1100 متر بشارع رضا حى ثان الإسماعيلية، وذلك فى إطار منظومة حلول مشكلات الصرف الصحى الناتجة عن زيادة التصرفات.

واصدر طه فى بيان له اليوم الأربعاء، إن قطاع مياه السويس تم أعمال فك وتفريغ الفى منتصف الترشيحى القديم من الفلاتر الخاصة بمحطة الشلوفة (3) تمهيدا لأعمال إعادة تأهيل المحطة وتشغيلها فى أسرع وقت لتلبية احتياجات المواطنين لفصل الصيف، وذلك بواسطة السنةلين محطة الشلوفة بأقل الإمكانيات بمشاركة السنةلين تحت إشرافالباشمهندس عمرو البلتاجى مدير محطات مياه الشرب.

وأضاف أنه تم تجهيز طلمبة احتياطى لمحطة كفر حودة صبحى بقدرة 45 ك وات بتصرف 100 لتر ثانية عند رافع 22 متر، وذلك استعداد لفصل الصيف لتصبح قدرة المحطة أعداد 4 طلمبات وطلمبة احتياطى، وقام بأعمال الصيانة ومحطة مياه أبو عارف الجديدة بقطاع السويس بأعمال نظافة وتطهير لمأخذ المحطة ورفع جميع العوالق والأعشاب الموجودة بالترعة من أمام المآخذ إلى خارج الترعة وتركيب الحاجز البلاستيك لمنع دخول اى عوالق إلى بيارة العكرة.

وأشار إلى أنه فى منطقة القنطرة غرب يتم حاليا استمرار أعمال النظافة السنةة بمحطات المنطقة وشملت الأعمال قص الأشجار والنجيلة وأعمال تجميل وتشجير وزراعة المناطق الخالية، من خلال رجال التشغيل والصيانة مع الاستعانة بمعدات من الوحدة المحلية، تحت إشرافالباشمهندس محمد ماضى مدير منطقه القنطرة والمهندسة داليا حسونة نائب رئيس قطاع الاسماعيلية.

المصدر : مصر ناين