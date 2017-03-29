قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، تنفيذ الغلق الإدارى لـ 6 صيدليات بشبين الكوم والسادات لمزاولتها النشاط بدون مدير مسئول، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م، لمدة شهر من تاريخ الغلق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ، وافق أيضا على غلق صيدليتين أحدهما بأشمون والأخرى بتلا لمدة ثلاثة أشهر لمزاولتهما النشاط بدون مدير صيدلى وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار حملات إدارة التفتيش الصيدلى وغيرها من الإدارات بنطاق المحافظة للحفاظ على سلامة المعروض من الدواء واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة.

المصدر : مصر ناين