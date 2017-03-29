احتفلت الراقصه الأرمينية صوفينار بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى، فى حفل ضخم أقامته لها داخل أحد أماكن السهر بالقاهرة، فى منتصف حضور نجوم المجتمع وعائلتها.



عيد ميلاد شقيقه صوفينار

واحضرت صوفينار تورتة العيد ميلاد لشقيقتها، وقام الجميع بالالتفاف حولها لالتقاط الصور السيلفى والفوتوغرافية، فى منتصف أجواء من الغناء والبهجة، كما تخلل الاحتفال تقديم صوفينار لأعداد من وصلات الرقص مع شقيقتها.



تورته الاحتفال



الراقصه الارمانيه صوفينار



صوفينار وعائلتها



صوفينار ووالدتها وشقيقتها



صوفينار تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها



وصلات رقص صوفينار



دلع ورقص صوفينار



صوفينار وعائلتها حول التورته



رقصة صوفينار



شقيقه صوفينار



الراقصة صوفينار



صوفينار لاعبة الدى جى



صوفينار والدى جى



صوفينار وجمال شوقى





المصدر : مصر ناين