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بالصور صوفينار تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وسط نجوم المجتمع

منوعات
بالصور صوفينار تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وسط نجوم المجتمع

احتفلت الراقصه الأرمينية صوفينار بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى، فى حفل ضخم أقامته لها داخل أحد أماكن السهر بالقاهرة، فى منتصف حضور نجوم المجتمع وعائلتها.

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (1)
عيد ميلاد شقيقه صوفينار

واحضرت صوفينار تورتة العيد ميلاد لشقيقتها، وقام الجميع بالالتفاف حولها لالتقاط الصور السيلفى والفوتوغرافية، فى منتصف أجواء من الغناء والبهجة، كما تخلل الاحتفال تقديم صوفينار لأعداد من وصلات الرقص مع شقيقتها.

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (2)
تورته الاحتفال

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (3)
الراقصه الارمانيه صوفينار

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (4)
صوفينار وعائلتها

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (5)
صوفينار ووالدتها وشقيقتها

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (6)
صوفينار تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (7)
وصلات رقص صوفينار

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (8)
دلع ورقص صوفينار

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (9)
صوفينار وعائلتها حول التورته

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (10)
رقصة صوفينار

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (11)
شقيقه صوفينار

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (12)
الراقصة صوفينار

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (13)
صوفينار لاعبة الدى جى

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (14)
صوفينار والدى جى

 

عيد ميلاد شقيقه صوفينار (15)
صوفينار وجمال شوقى



المصدر : مصر ناين

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