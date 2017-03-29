أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، برئاسةالباشمهندسة أمانى هاشم رئيس القطاع، عن قطع التيار الكهربى عن لوحة توزيع كفر الزيات السبت المقبل، لمدة ساعة من السادسة والى أن السابعة صباحاً، لإجراء الصيانة الدورية وتغيير خرطوم الإطفاء الذاتى.

وأكدتالباشمهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أنه سيتم فصل الوزارة عن مناطق (الساحة – المقابر – أبوعوف – مجلس المدينة – المحطة – الجزيرة – أوسكار- الثانوى – مدخل النصارية)، مطالبة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.