دافع “جاك دورسى” مؤسس تويتر عن شركات التكنولوجيا فى أعقاب الهجوم الإرهابى الأخير فى “وستمنستر” الأسبوع الماضى، وهذا بعد الاتهامات التى تم توجيهها من قبل المسئولين والتى تقول أن التشفير هو السبب فى انتشار الإرهاب.

إذ اصدر الملياردير الشاب “جاك دورسى” فى حديثه مع موقع “ميرور” البريطانى، أن تشفير الرسائل أمر “حاسم” لتأمين خدمات الويب بالنسبة للجميع، ومن المهم أن تفهم الحكومات المشكلة التى كانت تحاول حلها قبل أن تضع لها حلول.

وأضاف أن التشفير، والتأمين بشكل سنة، غالبا ما ينظر اليه بطريقة خاطئة، فالتشفير يفيد الجميع ويضمن مقدار من الشفافية للجميع، خاصة وأنه لا يقف عند نقطة معينة، بل يتم تطوير أساليب وطرق جديدة من يوم لآخر.

فالتشفير أمر بالغ الأهمية ولكن ما هو أكثر أهمية هو التأكد من أن شركات التكنولوجيا المختلفة تجرى حوارا مفتوحا مع النظام، ليتأكد كل طرف من الهدف الرئيسى.

وتأتى تعليقات “دورسى” بعد أن اتهم وزير الداخلية تطبيق واتس آب بتوفير مكان سرى للإرهابيين للتواصل مع بعضهم البعض.

المصدر : مصر ناين