أجرىالباشمهندس هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقة أحمد جمال نائب رئيس المدينة لشئون القرى جولات تفقدية لمشوفة كل الأعمال بالوحدات المحلية القروية الشوفة لمركز ومدينة أشمون .

وأكد بيومى، فى بيان أنه خلال الجولات تم قفل وتشميع معدية جريس لعدم استكمال التراخيص اللازمة وحفاظا على أرواح المواطنين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية بجريس برئاسة رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية ومشاركة قوة من مسطحات منوف لتنفيذ قرار الغلق.

على الجانب الأخر أكد بيومى أنه تم تسوية الطرق بقرية صراوة الشوفة للوحدة المحلية بدروة بطول حوالى 15 كيلومتر، وتم رفع تجمعات القمامة من زمام الوحدة وذلك بإشراف عبدالعزيز السعدني رئيس الوحدة.

وأكد بيومى على استمرار حملات النظافة بجميع الوحدات المحلية طبقا لخطة عمل منظمة وبمساعدة الوحدات المجاورة من عمال ومعدات الى أن يتم الوصول لمستوى خدمة متميز يليق بالمواطنين.

قفل وتشميع معدية وتمهيد طرق بأشمون

قفل وتشميع معدية وتمهيد طرق بأشمون

قفل وتشميع معدية وتمهيد طرق بأشمون

قفل وتشميع معدية وتمهيد طرق بأشمون

المصدر : مصر ناين