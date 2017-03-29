تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، برئاسة العميد زينهم الشورى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب أثناء محاولته تهريب أقراص لعقار الترامادول والحشيش المخدر.

وأكدت مصادر تأمينية بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة خطوط مصر للطيران المتجهة إلى أبو ظبى، اشتبه رجال التأمين فى الراكب، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على أقراص مخدرة بإجمالى ٩٧ قرصا و١١٩ جرام حشيش، وتم ضبطه، وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لتأمين المطار، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر : مصر ناين