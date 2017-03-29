حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سرى الجمل، جلسة 30 أبريل المقبل، لاستئناف جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر لجان العمليات الصنف ية بجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، فى قضية أحداث العنف التى نفذوها بمنطقة “عين شمس” والتى أسفرت عن مصرع الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج، وذلك بعد رفض القضاء لدعوى رد “تنحية” هيئة محكمة جنايات القاهرة التى كانت تباشر محاكمة المتهمين فى القضية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

وكانت تحقيقات النيابة السنةة، كشفت عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم فى غضون الفترة من يناير سنة 2014 والى أن 11 يونيو من ذات السنة بدائرة قسم واجبة عين شمس .. حيث أظهرت التحقيقات قيام قيادات جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للالجماعة الأرهابية والمسمى بـ”تحالف دعم الشرعية” بتأسيس لجان عمليات صنف ية تضم مسلحين من تنظيم الالجماعة الأرهابية وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها السنةة بقصد إسقاط الدولة المصرية.

كما كشفت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات الصنف ية لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الالجماعة الأرهابية ية، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة اللهيب ية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الواجبة.. وأطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها فى رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف فى رأسه مما أودى بحياته.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين أحاطوا بسيارة المواطنة مارى سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجنى عليها فى صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران فى سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم فى قتل مواطنين آخرين من رافضى تجمرهم.

واعترف 25 متهما- خلال تحقيقات النيابة السنةة- بالانضمام للجان العمليات الصنف ية الالجماعة الأرهابية ية، وتدبيرهم للتجمهر السالف ذكره،

وإحراز الأسلحة اللهيب ية والذخائر والمفرقعات وإطلاق بعضهم الأعيرة اللهيب ية صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الواجبة.





المصدر : مصر ناين