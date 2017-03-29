أقيمت سلسلة ندوات توعية لمواجهة ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية، التى تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظاهرة، برعاية الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية.

وشملت خطة العمل عقد أعداد من الندوات بدأت بقطاع التربية والتعليم، وتم تنظيم برنامج تدريبى استمر على مدار 3 أيام بدأت فى ١٩ مارس الجارى، واستمرارا لتلك الندوات تم عقد 3 ندوات الأسبوع الجارى، بقطاع الصحة أيام الأحد بمدرسة التمريض بمحلة دمنة والإثنين بتمريض البرامون والثلاثاء بتمريض طلخا.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تلك الندوات بجميع مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة، حرصا على صحة المواطنين بصفة سنةة والشباب بصفة خاصة.

المصدر : مصر ناين