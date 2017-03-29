قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، احالة جلسات محاكمة 5 موظفين بهيئة الأوقاف، لاتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، وإثارة البلبلة خلال ذكرى 25 يناير، من خلال شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، الى الدائرة الثانية إرهاب شمال الجيزة للاختصاص الصنف ى وتم تحديد جلسة 1 أبريل المقبل لنظر الدعوى.

وكشفت تحقيقات النيابة السنةة، عن أن محامى هيئة الأوقاف المصرية تقدم ببلاغ، حمل رقم 563 لسنة 2017 إدارى الدقى، يؤكد على أنه فى غضون سنة 2017، قام كل من، “أحمد.س.ا”، 35 سنةًا، و” خليل.م.خ”، 38 سنةًا موظفين بمنطقة أوقاف الجيزة، و”أحمد.ع.ا”، 29 سنةًا، موظف بمنطقة أوقاف القليوبية، و “محمد.ص.ا”، 31 سنةًا، و”محمد.ح.ف”، 32 سنةًا، موظفين بمنطقة أوقاف المنوفية، بالدعوة على الإضراب وتعطيل العمل وإثارة البلبلة خلال ذكرى 25 يناير.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات المباحث كشفت أن المذكورين من العناصر الإيثارية والمناهضة التى تدعو للحشد والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، بداخل هيئة الأوقاف المصرية، بغرض تعطيل العمل وإيقاف مصالح المواطنين تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، بتاريخ 25/1/2017، فضلا عن إدارتهم لصفحة عبر شبكة المعلومات الدولية، وموقع التواصل الاجتماعى، بعنوان “ائتلاف السنةلين بهيئة الأوقاف المصرية”، والتى يدعو من خلالها على الحشد والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، خاصة هيئة الأوقاف المصرية.

المصدر : مصر ناين