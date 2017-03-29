أعلن رئيس الجهة الراعية للعشاء السنوى لمراسلى البيت الأبيض مقاطعة موظفى البيت الأبيض للعشاء السنوى تضامنا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفق ما ذكرته صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية، اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن جيف ماسون رئيس جمعية مراسلى البيت الأبيض، قوله الليلة الماضية أن هذه اللفتة وصفت له بأنها بمثابة”تضامن” مع الرئيس ترامب الذى تربطه علاقة خلافية متبادلة مع الصحافة.

واصدر ماسون فى بيان نشره على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى: “إن مجلس وكالة الاتصالات الشوفة للبيت الأبيض يأسف بشدة لهذا القرار. ولقد عملنا بجد لبناء علاقة بناءة مع البيت الأبيض فى عهد ترامب، ونعتقد بقوة أن تحقيق هذا الهدف ممكن الى أن مع التوتر الطبيعى بين الصحافة والإدارات التى هى سمة مميزة لجمهورية صحية”.

وكان ترامب قد صرح قبل شهر بأنه لن يحضر هذا الحدث، والذى يلقى الرئيس خلاله عادة خطاب تشوبه روح الدعابة يسخر فيه من نفسه ومن مسئولين حكوميين آخرين وأفراد من الصحافة.

وكانت علاقة ترامب متوترة مع الصحافة أثناء حملته الانتخابية وأيضا منذ دخوله البيت الأبيض. ويصف ترامب الصحفيين بأنهم “عدو الشعب” وفى كثير من الأحيان ينتقد المؤسسات الإعلامية والمراسلين عندما لا تروق له التغطية الصحفية.

واصدر ت الرابطة أنها ستقيم عشاءها فى 29 أبريل رغم غياب ترامب.

المصدر : مصر ناين