استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيةالباشمهندس أحمد درويش نائب وزير الاسكان لتطوير العشوائيات بمكتبة بالديوان السنة، لمناقشة نسب التنفيذ بمشاريع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والعمل على تذليل العقبات التى تقف أمام هذه المشروعات.

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ ونائب وزير الاسكان تفقدا الأعمال الجارية بمحطة الرفع الصحى بالمجزر القديم، والمقرر افتتاحها فى الأول من مايو المقبل بتكلفة اجمالية 4 مليون جنيه وتخدم سكان منطقة حسن شحاتة والمناطق المجاوره لها.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بأن يكون العمل فى المحطة على مدار الساعة يوميا الى أن يتم افتتاحها فى مدة لا تتجاوز 15 يوما للقضاء على مشاكل الصرف بمنطقة حسن شحاتة.

المصدر : مصر ناين